Metrobüste panik anları! Yolcular tahliye edildi
Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı. Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi.
29 Haziran 2021, Salı 17:21 Son Güncelleme:
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Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı. Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrol sonrası yangının küçük çaplı olduğu belirlenirken metrobüs çekiciyle götürüldü.
Erol DEĞİRMENCİ - İSTANBUL DHA
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