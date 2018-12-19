Metroda, avukata 'cinsel saldırı' davasında karar çıktı

Olay 28 Aralık 2016 akşamı Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metro aracında yaşandı. Saat 21:30 gibi iş yerinden çıkan Avukat E. T., (26) Sarıyer’deki evine gitmek için Mecidiyeköy’de metroya bindi. T. boş bir yere oturdu. Elinde çantası ve montu bulunan T.’nin yanına ise kısa süre sonra, bir tekstil şirketinde ihracat sorumlusu olarak çalışan U. D. Y. (32) oturdu.

İkilinin yan yana koltuklardaki yolculuğundan dakikalar sonra T., bağırarak ayağa kalktı. Y.’nin bacağını okşadığını söyleyen T. “Uzak dur benden” diyerek bağırdı ve ayağa kalktı. Bu andan sonra ikili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Araya, araçta bulunan diğer yolcular girdi.

METRODAN İNDİRİLDİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; metro, Darüşşafaka durağına vardığında, yolculardan birkaçı Y.’yi de indirdi. T., istasyonda güvenlik görevlilerini çağırdı. Bir güvenlik görevlisi ile istasyonda görev yapan polis memuru M. Y., kalabalığın olduğu noktaya geldi. İkili karakola götürüldü. Avukat T. karakol ifadesinde, Y.’nin, bacağını okşayarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek şikâyetçi oldu. Y. ise ifadesinde, “Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi ve T.’nin kendisine iftira attığını öne sürerek o da T.'den şikâyetçi oldu.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Olaya ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldü. Olaydan 3 ay kadar sonra Y. hakkında ‘basit cinsel saldırı’ suçundan dava açıldı. Y.’nin yargılamasını yapan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2017 günü verdiği kararında Y.’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu karara karşı, Y.’nin avukatları istinaf başvurusunda bulundu.

ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Kararın istinaf aşaması devam ederken, Av. T., iddiaya göre Y.'nin yakınlarının araya girmesi ile, şikâyetinden vazgeçtiğine dair 28 Eylül 2017 tarihli dilekçesini dosyaya sundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi geçen 27 Kasım’da verdiği kararda, Y.’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmesi gerektiğine hükmetti. Ancak Y.’nin avukatı, cezanın verildiği suçun şikâyete bağlı olduğunu, avukat T.’nin de şikâyetinden vazgeçtiğine ilişkin dilekçeyi dosyaya sunduğuna işaret ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Başsavcılık, başvuru dilekçesinden 4 gün sonra, kararı veren Daire’ye itirazda bulundu. İtiraz başvurusunda, basit cinsel saldırı suçunun şikâyete bağlı olduğu, davacının ise şikâyetini geri çektiğine işaret edilerek verilen kararın hatalı olduğu kaydedildi. Daire, 13 Aralık günü, 20 gün kadar önce verdiği kararından geri dönerek, davanın düşürülmesine verilen cezanın da ortadan kaldırılmasına hükmetti.