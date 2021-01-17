Metroda çırılçıplak dans eden saldırgan, raylara atlayıp öldü

ABD'nin Harlem bölgesinde meydana gelen olayda, çıplak bir saldırgan dans edip metronun gelmesini bekleyen bir yolcuyu önce dövdü, ardından raylara attı. İstasyondaki diğer bir yolcu, saldırganın raylara attığı adama yardım etmek isterken, bu kez kendisi de saldırıya uğradı. Raylara inen çıplak saldırgan diğer yolcuyu da yumruklamaya başladı. Raylar üzerindeki kavga devam ederken, çıplak saldırgan sert bir yumruk darbesiyle yüksek elektrik hattı geçen üçüncü raya temas etti. Elektrik şokuna maruz kalan saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın 16 Ocak saat 16:00'da geçekleştiğini söyleyen New York Polis Teşkilatı, saldırıya uğrayan 2 kişinin hafif sıyrıklarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.





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Saldırının geçekleştiği sırada istasyona yaklaşan tren durmayı başardığı için kaza yaşanmadı.

New York Post’a açıklama yapan bir istasyon çalışanı, metroda bu tarz olayların çok sık yaşandığını söyledi.

Edris Bacchiano isimli yolcu ise artık metronun gelmesini beklerken sırtını duvara yaslamak zorunda kaldığını, arkasından birinin gelmesini istemediğini söylüyor.



