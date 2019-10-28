Metroda görüntülenen Selda Bağcan: Ben halk kadınıyım

Hakan Kırarslan/ POSTA





Protest müziğin usta ismi Selda Bağcan önceki gün metroda görüntülendi.

Yorum rekoru

Sosyal medyada bir anda yayılan fotoğrafla ilgili “Halk sanatçısı böyle olur”, “Kimse tanımamış mı?”, “Gururumuz”, “Keşke ben de karşılaşsaydım” gibi yüzlerce yorum yapıldı.

'Ne olacak ki? Ben dün New York’ta hep metroyla gezdim'

Şarkıcı Ebru Polat da geri kalmadı. Instagram’da “Ne olacak ki? Ben dün New York’ta hep metroyla gezdim. Hepimiz biniyoruz” yazınca büyük tepki aldı.

'Niye linç ediliyorum, anlayamadım!'

Ebru Polat gelen mesajlar üzerine “Niye linç ediliyorum, anlayamadım! Biraz abarttınız. Selda Bağcan’ı ben de severim” şeklinde bir açıklama yaptı.

'Taksi param var'

Selda Bağcan önceki akşam da Beyoğlu Asmalımescit’teydi. Karadeniz Lokantası’ndan ev yemekleri alıp paket yaptırdı. Çıkışta sanatçının etrafını sokak çalgıcıları sardı.

Selda Bağcan “Kendinizi yormayın çocuklar. Cebimde sadece taksi param var” dedi. Metroda görüntülenmesi sorulunca da “Niye binmeyeyim? Ben halk kadınıyım” cevabını verdi.

'Ömrüm sıkıntıyla geçti'

Kariyerinde 50. yılını kutlamaya hazırlanan Selda Bağcan 2 yıl önce verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

“Ömrüm maddi sıkıntılar içinde geçti. Birkaç yıldır rahatım. Bana ‘Şarkılarını dünya dinliyor, özel uçağın olması lazımdı’ diyorlar. Hiç gözüm yok. En büyük lüksüm; tuhaf adları olan süslü yemekler yemek.”





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