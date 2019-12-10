Metroda havanın kalitesi değişecek

İBB, metrolardaki hava kalitesini geliştirmek için harekete geçti. İBB iştiraklerinden Metro İstanbul AŞ ve İBB Çevre Koruma Müdürlüğü’nün yürüttüğü projede, partikül örnekleme cihazı ile veri toplanacak. Örnekler incelenerek partiküllerin kaynağı belirlenecek ve yerinde yok edilecek. Çalışmayla, metrolardaki PM 10 değerleri aşağı çekilecek.





Yok edilecek

Metrodaki kirli havanın saniyede 80 metreküp debisi olan fanlar vasıtasıyla tahliye edildiğini belirten Metro İstanbul Enerji ve Çevre Yönetim Şefi İsmail Adıyıl, “Tozun ve partiküllerin kaynağında yok edilmesi ya da azaltılması üzerine yoğunlaşacağız. Bununla birlikte amacımız solunan havayı daha steril bir ortama kavuşturmak. Dünya standartlarında ölçümler yapacağız ve metrolardaki havanın kalitesini tespit edeceğiz” dedi.





Kirleticiler ölçüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nde görev yapan Yüksek Çevre Mühendisi Bahar Tüncel, 26 farklı istasyonda partikül madde, karbonmonoksit, azotoksit ve ozon gibi kirleticilerin ölçüldüğünü kaydetti. Tüncel, “Yenikapı-Hacıosman (M2) ve Kadıköy-Tavşantepe (M4) hatlarında 10 günlük periyotlarda, belirlenen 6 istasyonda ölçümler yapılacak. Metroyu kullanan ve burada çalışanların soludukları hava kalitesi değerlerini belirlemeyi amaçlıyoruz” dedi.