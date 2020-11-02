Bursa'nın Nilüfer ilçesinde metroda yolculuk yapan iki genç sevgilinin yakınlığı diğer yolcuların dikkatini çekti. Bir yolcu gençleri ikaz edince kavga çıktı. Gençlere tepki gösteren yolcu, "Yanlış davranıyor, kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz" dedi.





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''Ne diyorsun birader sen"

'Bunun üzerine sevgilisinin yanından ayrılan genç adam, "Ne diyorsun birader sen" deyince karşılıklı tartışma kavgaya döndü. Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından kaydedilirken, bazı yolcular kavgadan uzaklaşıp kendi tedbirini alırken, bazı yolcular ise kavga edenleri ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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