Olay, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi.





Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi.

Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu.





20 SUÇ KAYDI VAR

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki saldırganın E.Y.(32) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu saldırgan saat 02.30 sıralarında Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.Y.'nin yapılan incelemesinde uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi 20 suç kaydının olduğu anlaşıldı. E.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalanmıştır" denildi.

GAZETE KAĞIDINA SARMIŞ

Polisin saldırganı yakalama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde polis ekipleri, eve girerek saldırganı yere yatırıyor. Polisler, E.Y.'yi kelepçeleyip, üzerini arıyor. Görüntülerin devamında ise saldırganın olayda kullandığı bıçak mutfakta bulunuyor. E.Y.'nin bıçağı gazete kağıdına sardıktan sonra, plastik poşete koyduğu belirlendi.

DHA







