Metrolarda yüz tanıma sistemiyle ödeme dönemi başladı

Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, “Belediye Başkanı’nın (Sergey Sobyanin) talimatıyla Face Pay’i, yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemini faaliyete geçiriyoruz” dedi.

“Moskova bu sistemin bu çapta kullanıma geçirildiği dünyanın ilk kenti” diyen Liksutov, sistemin kentteki 240’tan fazla istasyonda kullanılmasının söz konusu olduğunu ifade etti. Liksutov, bu yöntemle ödeme yapabilmek için ‘Metro Moskvı’ isimli uygulama üzerinden fotoğraf, ulaşım ve banka kartı bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiğini belirtti.

Kullanıcıların bilgileri şifrelenecek. Turnikelerdeki kameralar kişisel bilgiler değil biyometrik veri üzerinden çalışıyor.

Sistemin gelecek iki-üç yıl içinde yolcuların yüzde 10-15’i tarafından düzenli olarak kullanılması bekleniyor.