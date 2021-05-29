Metropol arıcıları

Arıcılık mesleğinin tüm Türkiye'de sürdürülebilir hale gelmesinin en kritik yolu İstanbul'dan geçiyordu. Balparmak ve İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen 'Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Arı ürünleri Üretim Projesi' ile bu kentte 'olmaz' denilen arıcılık artık hızla yaygınlaşıyor. Öyle ki sertifikalı eğitimlerle üretilen her ürün, kısa sürede değerine değer katıyor.

Büyük ilgi var

Proje sayesinde sürekli yeni arıcılar yetişiyor. En önemlisi de kadınların ve gençlerin ilgisi... Çekmeköy'deki Balparmak Kampüsü ve Arı Yetiştiricileri Birliği'nin Aydos'taki arılığında geçen cuma günü gerçekleşen 'teorik ve uygulamalı arı sütü eğitimi' görkemli bir sertifika törenine de sahne oldu. Eğitimini tamamlayan 8'i kadın toplam 30 arıcıya sertifikaları takdim edildi. Programda Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı, Balparmak Hammadde Tedarik Direktörü İsfendiyar Üzümcü, Balparmak Arıcılık Akademisi Eğitim Uzmanı Dr. Ali İhsan Öztürk de hazır bulundu.

Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak (sağda) ve Balparmak Arıcılık Akademisi Eğitim Uzmanı Dr. Ali İhsan Öztürk, üretilen balların kalitesini yakından incelendi

Yerinde eğitim

Balparmak'ın tam 40 yıldır omuz omuza çalıştığı arıcılara ve arıcılık mesleğine karşı olan sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğinin altını çizen Özen Altıparmak, "İstanbul denildiğinde aklımıza arıcılık gelmese de aslında bu bölgede ciddi bir potansiyel var. Kartal, Pendik, Şile, Çatalca, Silivri, Beykoz gibi benzer floraya sahip birçok bölgede arıcılık yapılıyor. İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile yaptığımız bu önemli işbirliği ile İstanbullu arıcılara ve ailelerine ürün kalitelerinin iyileştirilmesi, balın yanı sıra diğer arı ürünleri üretiminin de teşvik edilmesi, kadınların ve gençlerin de sektöre kazandırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı olmak üzere bir eğitim programı düzenledik" dedi.

Arıcılık Akademisi

Eğitim programlarını pandemi koşullarını dikkate alarak ilk gün Balparmak'ın Çekmeköy kampüsünde teorik ve devamında 3 gün süreyle Birliğin Aydos'taki arılığında uygulamalı olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Özen Altıparmak, şöyle devam etti: "Bu program ile arıcılarımızın bilgilerini güncelleyerek, onlara sürdürülebilir arıcılık ve arı sütü üretimi konusunda önemli bilgiler aktardık. Kırsal kalkınma bölgelerindeki kadın ve gençleri arıcılığa kazandırmak hedefiyle 2018 yılında hayata geçirdiğimiz 'Balparmak Arıcılık Akademisi' ile sektöre değer katmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de akademi çatısı altında eğitim programlarımız artacak. Arıcılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları Aydos arıcılığında verildi

Dünya 2'incisiyiz

İstanbul İli Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk de, Türkiye'nin arıcılık için verimliliğinin çok yüksek olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Bal üretimi açısından Çin'den sonra dünyada 2'nci sırada yer alıyoruz. İklim, bitki örtüsü, bal arısı popülasyonundaki genetik çeşitlilik bakımından, ülkemiz oldukça yüksek arıcılık potansiyeline sahip. Böylesi zengin bir coğrafyanın değerini bilmek, hepimizin sorumluluğu. Biz de Balparmak ile yaptığımız bu işbirliği çerçevesinde arıcılarımız ve arıcı adaylarımız sağlıklı ve doğal balın üretiminin yanı sıra katma değeri yüksek arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünlerinin üretilmesi için önemli bir eğitim fırsatı yakalamış olduk."

Kovandan softaya

Eğitimlerde ağırlıklı olarak genç ve kadın katılımcıların yer aldığına vurgu yapan Balparmak Arıcılık Akademisi Eğitim Uzmanı Dr. Ali İhsan Öztürk ise, "İstanbullu arıcı ve arıcı adayları son derece ilgili. Katılımcılara bir gün teorik, üç gün uygulamalı olarak arı sütü üretimi başta olmak üzere doğal bal, polen, propolis, gibi arı ürünlerinin kovandan sofraya tüm süreçlere yönelik eğitim verdik" diye konuştu.

'Farkındalık yarattık'

Eğitimlerde temel petek kullanımının arıcılıktaki öneminden arı hastalıklarıyla mücadeleye, kaliteli ve verimli arı sütü üretiminden propolis, arı sütü ve polen üretimine kadar birçok farklı konuları ele aldıklarına da dikkat çeken Öztürk, "Arıcı eşlerinin katılımlarının da sağlandığı eğitimlerde, arıcı ailelerinde de farkındalık yaratarak, kadınların ve gençlerin de arıcılık mesleğinde yer almalarının sağlanması, böylece sürdürülebilir arıcılığa ve yerel kalkınmaya destek olunmasını hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

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