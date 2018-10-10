Metropol ruhuna özel koleksiyon

Muhafazakar modayı yenilikçi fikirlerle buluşturan Zühre, çalışan ve hayatın içinde olan kadınlara özel hazırladığı metropol koleksiyonuyla şık kombinlere imza atıyor. Modern çizgilerle tasarlanan yeni koleksiyonda vazgeçilmez pastel ve hardal tonlar, gri, taba ve haki renkler ile kırmızı çantalar ön plana çıkan detaylar arasında

Zühre; 2018 - 2019 sonbahar-kış koleksiyonunu metropolün canlı ve özgür ruhunu yansıtan çizgilerle yeniledi. Koleksiyona eklenen yeni tunik – ikili takımlar, trençkotlar, kaşe kabanlar ve çantalarıyla Zühre, renklerin enerjisini ve şehrin modasını üzerinize taşıyor.

ŞEHRİN RUHUNU YANSITAN ZAMANSIZ TASARIMLAR

Metropolün canlı ve dinamik ruhunu tasarımlarına taşıyan Zühre; giy-çık kombinlerle hem rahat hem şık görünmek isteyenlerin tercihi oluyor. Zühre’nin sonbahar kış koleksiyonunda yer alan şifon pliseler, ikili takımlar stil ve renk uyumunu bir arada sunuyor. Süet ve deri karışımı, püsküllerle hareketlenen yelekli takımlar ve tunikler ise kombinlere canlılık veriyor.

Taş işlemeli, suni kürk detaylı ve özgün etnik çizgilerin yer aldığı koleksiyona sonbaharın romantik dokunuşları da eşlik ediyor. Trendi asla geçmeyen ve her kadının gardırobunda yer alan parçalarından kaşe kabanlar, Zühre’nin yeni sezon ürünleri arasında öne çıkıyor.

SONBAHAR GARDIROPLARINI RENKLENDİREN DETAYLAR

Yeni sonbahar- kış koleksiyonunda renkleri özgür bırakan Zühre, klasik renklerden yorulan gardıroplara yeni bir soluk kazandırıyor. Modernize edilen hardal renginden yeşilin en hazan tonlarına kadar ürün skalasını genişleten Zühre, muhafazakar modaya avangart bir kimlik kazandırıyor.

Işıltılı dore, rose gold, lame, mat kırmızı, siyah ve pastel çantalarla kombinlere bütünlük katan Zühre, metropolün her gün değişen havasına ve ruhuna uygun tasarımlar sunarak sonbahar kış koleksiyonu ile ölçülü giyinen kadınlara hitap ediyor.