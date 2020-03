Metropolitan Müzesi 100 milyon dolar kaybedecek

ABD'nin New York şehrinde bulunan dünyanın en prestijli müzelerinden Metropolitan Müzesi, corona virüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmasının ardından 100 milyon dolar zarar edebileceğini açıkladı. The New York Times'ta yer alan habere göre müze temmuz ayına kadar kapalı kalabilir. Müzenin başkanı Morris Vogel, 4 Nisan tarihine kadar evde çalışacak olan işçilerine hâlâ aylık ödemelerini yapmak zorunda olduklarını belirtti.

50 milyon dolarlık kaynak

Vogel, en kötü senaryoda işten çıkarmaların olabileceğini ve bazı görevlilerin ücretsiz izine çıkarılabileceğini ifade etti. Öte yandan müzenin açılmasının ardından masrafların azaltabileceği ve müze programının seyrekleştirileceği ifade edildi. Küresel ve iç turizm yoğunluğu ile harcamaların azalması sonucunda en az önümüzdeki seneye kadar ziyaretçi sayısının büyük oranda düşeceği belirtildi. Müze, önümüzdeki zamanlarda girilecek duruma hazırlıklı olabilmek için şimdi 50 milyon dolarlık kaynak oluşturmak için çalışmaları hızlandırdı.

