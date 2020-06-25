Türkiye Metroya maskesiz binmek için direndi

Metroya maskesiz binmek için direndi

Türkiye

Metroya maskesiz binmek için direndi

İstanbul'da topuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Haliç'te metroya maskesiz binmek isteyen bir kadın güvenlik görevlisi ile tartıştı.

25 Haziran 2020, Perşembe 09:36 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağa rağmen dün Haliç Metro İstasyonu'na gelen bir kadın, metroya maskesiz binmek istedi.

Duraktaki güvenlik görevlisi maskesiz kadının turnikelerden geçişine izin vermedi. Bunun üzerine kadınla güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Metroya maskesiz binmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi.

Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Sinirlerine hakim olamayan kadın "Polis kim" diyerek bağırdı. Maskesiz yolcu ve yanındaki kişi daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.

DHA


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