Meva ismi çok fazla kullanılmamasına rağmen son günlerde popülerliği artmasıyla beraber, Meva isminin anlamı merak edilmeye başlandı. Meva isminin anlamı nedir? Meva ne demek? Meva isminin yanına ne gider sorularının cevaplarını merak edenlere işte isim analizi...

Meva isminin anlamı nedir? Meva ne demek?

Sığınacak yer, yurt, mesken. Cennet’in adı

Tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.

Aşkı yaşayan nadir insanlardır.Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta.Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler.Hayatı ve yaşamayı çok severler.Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler.Toplu eğlencelere bayılırlar.Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır.Objektiflikten ayrılmazlar.

Meva isminin Kökeni : Arapca

M : Zeki ve zeki olduğu kadar başarılıdır. Özellikle ticaret faaliyetlerini sever ve başarılı olur.

E : İçinde bulunduğu ruhsal dünyası çok karışıktır.Ani Çıkışları vardır.Üzüntülerini ve sevinçlerinide bir arada yaşayabilirler.Rahatsızlık duydukları konular çok nadirdir.İnsancıldırlar.

V : Kendi içine dönük, umursamaz, kimseyi takmaz. Etrafındaki olaylar onu etkilemez.

A : Atılgan ve Enerjik bir yapıya sahiptir.Olayları analiz ve algılama duygusu ve yetisi gelişmiştir.Mantığıyla hareket eder.Mantıklı düşünme en üst düzeydedir.

Meva isminin cinsiyeti:

Kız, Pembe

Meva isminin yanına ne gider?

Meva ismini tek başına kullanmak istemeyenler bu ismin yanına en uygun gelebilecek ismi arıyorlar. Zeynep Meva ,Asya Meva, Derin Meva bu ismin yanına en çok yakışan isimler arasında yer alıyor.







