Mevduat faizi arttı altın talebi azaldı

Pandemi nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan durgunluk, mevduat faizlerinin düşmesi ve dünya genelinde dolar, Euro gibi yatırım araçlarının değer kaybetmesiyle birlikte yatırımcı güvenli liman olan altına yönelmişti. Gram ve çeyrek altın, neredeyse bütün ayları rekorlarla kapattı. Peki yılsonu yaklaşırken altında son durum ne? Altın talebi artmaya devam ediyor mu? Kapalıçarşı’da hareketlilik var mı? İşte detayları...

Dolar bazlı artış

Yılbaşından beri yükselişini sürdüren ve dün de 513 lirayı gören gram altınla ilgili konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Aslında dış piyasaya baktığımızda ons altın (31.1 gram) 1.900 doların altında (1.885 dolar) seyrediyor. Ancak iç piyasada dolar bazlı olarak gram altın yükseliyor. Çünkü gram fiyatını etkileyen şey direkt olarak dolar/TL kuru. Mevsimsel olarak döviz girdisinin az olması ve dolar/TL’nin yükselişinin frenlenmesi konusundaki beklentilerin zayıf olması doların artmasını ve gramın 500 liranın üzerinde kalmasını sağlıyor” diye konuştu.

Yüzde 70'e varan düşüş

Kapalıçarşı’da kuyumculuk yapan bir esnaf da şunları söyledi:

“Son bir aydır durgunluk var. Hatta yüzdesel olarak altın alımının yüzde 70 azaldığını söylebilirim. Çünkü herkes beklemede. Altın alacaklar düşmesini, altın satacaklar da yükselmesini bekliyor. Piyasalar çok dalgalı seyrettiği için insanlar da sakin davranıyor. Tabi ABD seçimleri en önemli etken. Ya keskin satışlar gelecek ya da alımlar olacak. Hep birlikte göreceğiz.”

Yükselecek inancı

Altın her ne kadar yükselişte olsa da altına olan talebin azaldığını vurgulayan Yıldırımtürk, “Yılbaşında mevduat faizlerinin düşmesiyle birlikte tasarrufların çoğu altına yönelmişti. Ancak Merkez Bankası’nın eylül ayında faizi artırmasının ardından vatandaşlarda mevduat faizlerinin yükseleceği algısı oluştu. Merkez Bankası, son toplantısında faizi yüzde 10.25’te sabit bırakmasına rağmen hâlâ herkes faizlerin artmaya devam edeceği beklentisini koruyor. Bu durum altına olan talebi biraz azaltıyor” dedi.

Kuyruklar artık yok

Aynı zamanda İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı olan Yıldırımtürk, Kapalıçarşı’nın son durumuyla da ilgili şunları söyledi:

“Altın geçtiğimiz aylarda 510 lirayı gördüğünde Kapalıçarşı’da çok yoğun bir hareketlilik vardı. Hatta döviz büfelerinin önünde oluşan kuyrukları kuyumcuların önünde görmüştük. Şimdiyse altın talebi çok azaldı. Bunda faizlerin yükselmesi ve altının düşme ihtimali etkili. Ayrıca yılsonu olduğu için vatandaşların ve şirketlerin ödeme dönemleri geldi yani likiditeye ihtiyaç var. Bu da altın alımını azaltıyor.”

600 lira beklentisi

Altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini de paylaşan Yıldırımtürk, şöyle devam etti:

“Doları takip etmek gerekir yani dolar 8 liraya ya da altına gelirse ki, ABD başkanlık seçiminin sonuçlarına bağlı olarak gelebilir, o zaman altın da içeride 495 ya da 485 liraya inebilir. Bu dönemde uzun vadeli alım yapılabilir. Piyasaların öngörülebilirliği çok zayıf. Pandemi sonrasında da küresel ticaret savaşları devam edecektir. Bunlar altını etkileyecek. 2021’de ons altının 2.100-2.300 dolar, gramın da 550-600 lirayı görmesini bekliyoruz.”







