Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik tedbirler ile birlikte dövizden kaçış sürerken vatandaşlar mevduata yönelmeye başladı. Dolar kuru 18 liradan 10 liraya kadar gerileme gösterdi. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, paraları tasarruf etmek isteyenler mevduat faizini tercih ediyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü ile birlikte dolar ve euroda sert kayıplar görüldü. Döviz kurlarında yüzde 40'ı aşan düşüşler sonrası dolar 18 liradan 10 liraya, Euro da 20 liradan 11 liraya kadar geriledi.

Bu gelişme ile birlikte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü de hayata geçirildi. 90 gün ile 1 yıl arasında vadeye bağlanarak hem sabit mevduat faizi hem de kur farkı oluşması halinde farkın hesaba yansıtılmasına karar verildi.

Böylece Türk Lirası’na olan talep büyük artış gördü. Ayrıca Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ı seçenlere stopaj vergisi uygulanmaması yönelik de karar alındı.

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ile dolar kurunda oluşan fark vade sonunda mudinin hesabına hem sabit mevduat faizi hem de kur farkı olarak ödeniyor.

Örnekle açıklamak gerekirse 100 bin liralık para Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’a yatırıldı. 100 bin liralık hesap açılırken doların 10 lira olduğunu varsayarsak 100 bin lira ile 10 bin dolar alınabiliyordu. 90 gün sonunda dolar kurunun 11 lira olduğunu varsayarsak vade sonunda 100 bin lira aslında dolar bazında 110 bin lira etmiş oluyor. Aradaki 10 bin liralık fark ve mevduat faizi böylece mudinin hesabına geçmiş oluyor.

VATANDAŞLAR DÖVİZ BÜROLARINA KOŞTU

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ın hem kur farkı, hem stopajdan muafiyet hem de mevduat getirisini duyan vatandaşlar yastık altındaki dövizlerini bozdurmak için döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dolar ve euroda yüzde 40’ı aşan düşüşler yaşandı.

BANKALARIN VERDİĞİ FAİZ ORANLARI







