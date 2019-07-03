Mevduatta devlet güvencesi artıyor

1994 yılında getirilen ‘mevduata sınırsız garanti’ dönemi 2001’deki bankacılık krizi nedeniyle 5 Temmuz 2004’te sona ermişti. Bunun yerine Türk Lirası ve döviz cinsinden tasarruf mevduatlarının 50 bin liraya kadar olan kısmına garanti sağlanan yeni bir döneme geçilmişti. Buna göre; vatandaşın her bir bankada açacağı 50 bin liraya kadar mevduatı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) güvencesi altına alınmıştı.

EYLÜL GİBİ HAZIR

50 bin liralık limit uygulaması, 9 yıl sonra 2013 yılında yönetmelik değişikliği ile 100 bin liraya çıkarılmıştı. Şimdi bu limit 6 yıl sonra yeniden değiştirilerek, 150 bin liraya yükseltiliyor. Bu konuda dün bilgi veren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Çalışma tamamlandıktan sonra eylül gibi sigorta limiti 100 bin liradan 150 bin liraya çıkacak” dedi.

40 BANKADAN PRİM

TMSF’nin bir sigorta kuruluşu olduğunu belirten Gülal, sigorta işlevini yerine getirmek adına 40 bankadan düzenli periyotlarla prim topladıklarını, bu primi bankacılık sektöründe herhangi sıkıntı olması durumunda kullanmak üzere yönettiklerini söyledi ve ekledi: “Bu şekilde rezervimizin toplamı 43.5 milyar liraya ulaştı. Sigortalı mevduat ülkemizde 535 milyar TL seviyesinde.”

AVRUPA’DAN YÜKSEK

Rezervlerin sigortalı mevduatı karşılama oranının yüzde 8 olduğuna dikkat çeken Muhiddin Gülal, “Bu, Avrupa’daki en yüksek oran. Bu oran Avrupa’da yüzde 1, Amerika’da ise yüzde 0.5. Rezervimizi karşılama oranımızın yüksek olmasının sebebi bizim garanti limitimizin görece düşük kalması. Avrupa’da garanti tutarı 100 bin Euro (639 bin TL), ABD’de 250 bin dolar (1 milyon 414 bin TL), bizde ise 100 bin TL” diye konuştu.

150 MİLYON TL UNUTULDU

Limite duyarlı mevduat sahiplerinin mevduatlarının sisteme sokulması anlamında 150 bin TL limitinin ciddi katkısının olacağına inandıklarını belirten Gülal, yastıkaltı varlıkların sisteme alınması için de yine bu limitin katkı sağlayacağını söyledi. Zamanaşımında olan mevduatların TMSF’ye devredildiğini de hatırlatan Gülal, 2018 yılı itibarıyla mevduat sahiplerinin 150 milyon lirayı bankalarda unuttuklarını belirtti. Gülal, “Bunun yüksek olmasından memnun değiliz, burada finansal farkındalık adına sıkıntı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

60 MİLYAR LİRALIK DEV

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 910 şirketin TMSF kayyumunda yönetildiğini belirten Gülal, 910 şirketi 299 kayyum ile yönettiklerini ve 143’ünün TMSF personeli olduğunu söyledi. “Bu şirketler devir tarihi itibarıyla 44.8 milyar TL iken, 59.8 milyar TL seviyesine ulaştı. Yani yüzde 32 büyüdü. İstihdam sayımız da 44 bin 655 kişi” diyen Gülal, gelecek süreçte bir takım yasal düzenlemelerle 910 şirketin tamamının satışının önünü açacaklarını belirtti.

MEVDUAT SİGORTASI NEDİR?

Mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet (TMSF) tarafından ödenmesinin garanti edilmesi anlamına geliyor. Yani olumsuz durum karşısında TMSF, vatandaşın her bir bankadaki 150 bin liraya kadar olan tasarrufu için ödeme yapacak ve vatandaşın kaybının önüne geçilecek.