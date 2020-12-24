Mevdutta vergi avantajına devam

Vergi indirimi için yılsonuna kadar süre tanınmıştı. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31 Mart’a kadar uzatıldı.

Parayı boşa tutmayın

Mevduat faizlerinin ve verginin avantajından yararlanmak için uzun vadeli açmak gerekmiyor. Bankalar son dönemde, günlük faiz imkanı sunduğu gibi mevduat hesabı bozulmadan para yatırıp çekmeyi sağlayan ürünler de geliştirdi. Yani çoğu banka, 1 günlük vadede bile faiz ödüyor. Parayı bu hesaplarda bekletip günlük gelir elde ederken dilediğiniz zaman kullanabilir, elinize para geçince de ekleme yapabilirsiniz.

Yüzde 15 yerine yüzde 5

Karara göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15 olan stopaj yüzde 5; 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12 olan stopaj yüzde yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 olarak uygulanan stopaj da sıfır (0) olarak korunacak. Faizlerdeki artışla birlikte vergilerdeki bu düşüş yüksek getiri için fırsat sunuyor.

Sağladığı fayda nedir?

Vatandaş parasının çoğunu 1-3 ay arası vadede tutuyor. Burada 32 günlük vadeler bankalar daha yüksek faiz verdiği için tercih ediliyor. Bu vadede uygulanan stopaj şu anda yüzde 15 yerine yüzde 5. Örneğin; 100 bin lira 32 gün vadede yüzde 13.5 faizle brüt 1.188 lira, yüzde 15 stopaj kesintisiyle 1.006 lira net getiri sağlarken, vade sonu toplam varlık 101 bin 6 lira oluyordu. Şu anda aynı faizle 115 lira daha daha fazla yani 1.121 lira net gelir elde edilebiliyor. Vade sonu toplam para ise 101 bin 121 lira oluyor. Faiz arttıkça makas daha da açılıyor.



