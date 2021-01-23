Mevlana kalkınma ajansı personel alımı yapacak

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel” istihdam edilecektir.

Sınava başvuru tarihleri: 20 Ocak 2021 ile 26 Şubat 2021 tarihleri arasında olacaktır.

Sınav yeri: Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No: 18 Meram/KONYA Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91

Başvuru adresi: ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr



