Türkiye Mevlana kalkınma ajansı personel alımı yapacak

Mevlana kalkınma ajansı personel alımı yapacak

Türkiye

Mevlana kalkınma ajansı personel alımı yapacak

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı'nın ilanına göre yapılacak sınav ile 1 iç denetçi, 3 uzman personel alımı yapılacak.

23 Ocak 2021, Cumartesi 16:15 Son Güncelleme:
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T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel” istihdam edilecektir.

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Sınava başvuru tarihleri: 20 Ocak 2021 ile 26 Şubat 2021 tarihleri arasında olacaktır. 

Sınav yeri: Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No: 18 Meram/KONYA Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91

Başvuru adresi: ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr

İlan detayları için tıklayın.

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