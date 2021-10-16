Kısa, uzun resimli ve değişik Mevlid kandili mesajları, Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (sav) doğduğu gece olan mübarek zamanda pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte, doğumuyla cehalet ve zulmün hakim olduğu bir dönemi asr-ı saadete çeviren Peygamber Efendimiz’in doğum yıldönümünü kutlamak için en güzel Mevlid kandili mesajları…

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2021

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Âmin! Mevlid Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun. İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece mevlid gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

Allah hepimize Efendimiz'in(sas)şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle. Mevlid Kandiliniz mübarek Olsun

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

KISA, UZUN RESİMLİ VE DEĞİŞİK MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Mevlid kandiliniz kutlu olsun

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.