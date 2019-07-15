Mevlid Kandili ne zaman?

Kandil gecelerini ve Ramazan Bayramı'nı geride bıraktık. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı ve Mevlid Kandili bulunuyor. Milyonlarca Müslüman 2019 yılının son dini günlerini araştırıp hangi tarihe denk geldiklerini merak ediyor. İşte Kurban Bayramı ve Mevlid Kandili zamanı...

MEVLİD KANDİL NE ZAMAN?

Mevlid Kandili her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak edilir. 2019 yılında ise bu hayırlı gün 8 Kasım 2019 Cuma gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.