Rebiülevvel ayı 7 Ekim tarihi itibariyle başladı ve Mevlid Kandili de Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak ediliyor. Peygamber Efendimizin doğduğu gece olan Mevlid Kandili’nde Müslümanlar, camileri doldururken, dualar ediliyor, ibadetler yapılıyor. Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olan Mevlid Kandili’nde Peygamber Efendimizin doğumuna sevinen kişilerin affolunduğu söyleniyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Mevlid Kandili’ne kaç gün kaldı? İşte yanıtı…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NE KAÇ GÜN KALDI?

8 Ekim Cuma günü itibariyle Mevlid Kandili'ne 9 gün kaldı.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili’nde oruç tutmakla ilgili kesin bir hüküm bulunmamaktadır, ancak alimler, tutulmasının iyi olacağı yönünde tavsiyede bulunmuştur. Bununla birlikte,

Peygamber efendimizin, Pazartesi günü oruç tuttuğu ve sebebini sorduklarında, ise “Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum” buyurduğu aktarılmıştır. (Hak Sözün Vesikaları)

Aynı zamanda Mevlid Kandili’nde Resulullah’ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumanın, dinlemenin ve öğrenmenin çok sevap olduğu belirtilmiştir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir… Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler.

Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.