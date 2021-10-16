Mevlid kandiline kısa süre kala milyonlarca inanan bu mübarek günde yapılacak ibadetleri araştırıyor. Kişinin hem bedenen hem de ruhen tutacağı oruç ise kandil gecelerinde yapılan ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? İşte, Mevlid kandilinde oruç tutmanın fazileti…

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Rebiülevvel ayının 12. Gecesi idrak edilen Mevlid kandili, alemlere rahmet son peygamber Hz. Muhammed’in (sav) doğduğu gecenin yıl dönümünde idrak ediliyor. Müslümanlar her Mevlid kandilinde bu gecenin rahmet ve bereketinden faydalanmak amacıyla ibadet ediyor hayırlar işliyor.

Dini kaynaklarda ise Mevlid kandilinde oruç tutmakla ilgili bir hüküm bulunmuyor. Ancak Peygamber efendimizin, Pazartesi günü oruç tuttuğu ve sebebini sorduklarında, ise “Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum” buyurduğu aktarılmıştır. (Hak Sözün Vesikaları) Bu nedenle İslam alimleri Mevlid kandilinde oruç tutmanın faydalı olacağı yönünde tavsiyede bulunmuştur.

MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mevlid kandili için özel bir ibadet bulunmamaktadır. Bununla birlikte, her Müslümanın yapması gereken ibadet ve davranışlar Peygamber Efendimizin doğumunu kutlamak amacıyla bu gece de devam ettirilmelidir. Bunun için,