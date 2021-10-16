Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid kandilinde oruç tutmanın fazileti nedir?
Mevlid kandili, bu yıl 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek. Kandil günü ve gecesini hakkıyla eda etmek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de “Mevlid kandilinde oruç tutulur mu?” oldu. Peki, Peygamber Efendimizin doğduğu gece olan Mevlid kandilinde oruç tutmanın fazileti nedir?
16 Ekim 2021, Cumartesi 17:47 Son Güncelleme:
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Mevlid kandiline kısa süre kala milyonlarca inanan bu mübarek günde yapılacak ibadetleri araştırıyor. Kişinin hem bedenen hem de ruhen tutacağı oruç ise kandil gecelerinde yapılan ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? İşte, Mevlid kandilinde oruç tutmanın fazileti…
MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Rebiülevvel ayının 12. Gecesi idrak edilen Mevlid kandili, alemlere rahmet son peygamber Hz. Muhammed’in (sav) doğduğu gecenin yıl dönümünde idrak ediliyor. Müslümanlar her Mevlid kandilinde bu gecenin rahmet ve bereketinden faydalanmak amacıyla ibadet ediyor hayırlar işliyor.
Dini kaynaklarda ise Mevlid kandilinde oruç tutmakla ilgili bir hüküm bulunmuyor. Ancak Peygamber efendimizin, Pazartesi günü oruç tuttuğu ve sebebini sorduklarında, ise “Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum” buyurduğu aktarılmıştır. (Hak Sözün Vesikaları) Bu nedenle İslam alimleri Mevlid kandilinde oruç tutmanın faydalı olacağı yönünde tavsiyede bulunmuştur.
MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mevlid kandili için özel bir ibadet bulunmamaktadır. Bununla birlikte, her Müslümanın yapması gereken ibadet ve davranışlar Peygamber Efendimizin doğumunu kutlamak amacıyla bu gece de devam ettirilmelidir. Bunun için,
- Kur’an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
- Peygamber Efendimize (sav) salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
- Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
- Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah”ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
- Kişi kendine ve diğer Mü”min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
- O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
- Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
- Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
- Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.
- Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.