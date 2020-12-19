Siyaset Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’ya gidiyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’ya gidiyor

Siyaset

Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

19 Aralık 2020, Cumartesi 18:59 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya´ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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