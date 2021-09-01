Futbol Mevlüt Erdinç Kocaelispor'a transfer oldu

Mevlüt Erdinç Kocaelispor'a transfer oldu

Futbol

Mevlüt Erdinç Kocaelispor'a transfer oldu

Karagümrük ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Kocaelispor'a transfer oldu. Taraflar 2 yıllık sözleşme imzaladı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 17:16 Son Güncelleme:
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34 yaşındaki Mevlüt Erdinç'in yeni durağı Kocaelispor oldu. Mevlüt, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Fatih Karagümrük'te oynayan tecrübeli golcü 32 maçta oynamış ve 3 gol atmıştı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Ailemize Hoş Geldin Mevlüt Erdinç! Kulübümüz, tecrübeli forvet Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun.



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