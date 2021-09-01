34 yaşındaki Mevlüt Erdinç'in yeni durağı Kocaelispor oldu. Mevlüt, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Fatih Karagümrük'te oynayan tecrübeli golcü 32 maçta oynamış ve 3 gol atmıştı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Ailemize Hoş Geldin Mevlüt Erdinç! Kulübümüz, tecrübeli forvet Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun.







