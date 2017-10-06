Mevsim geçişlerinde saç dökülmesine karşı alınması gereken önlemler



İşte ürünler hakkında bilgi:

sorunu sık rastlanan bir durum ve bu dönemde saçlarınıza ekstra bir bakım uygularsanız bu dökülmelerin az da olsa azalmasını sağlayabilirsiniz.Fakat saçlarınızdaki dökülme bakımına özen gösterdiğiniz halde azalmıyor veya giderek artıyorsa, onların eskisi gibi hacimli ve canlı olmadıklarını düşünüyorsanız ve durum 1 aydan fazla zamandır devam ediyorsa bir doktora başvurmanızda fayda olabilir. Çünkü bazen saçların bu durumu sizin halledebileceğiniz bir sorun değildir. Yetersiz saç bakımı, hatalı kozmetik kullanımı gibi sebeplerden kaynaklananile baş etmek daha kolaydır fakat bazen başka etkenler de söz konusu olabilir. Örneğin çinko eksikliği, tiroit hastalıkları, kansızlık veya kansızlık söz konusu olmamasına karşın vücudun demir depolarında azalma olması, psikolojik travmalar, aşırı multivitamin kullanımı, genetik hastalıklar, tümörler, ateşli hastalıklar gibi.Ama sadece saçınız bakım istiyorsa sizin için bir bakım önerimiz var.’ın katılımları ile düzenlenen toplantıya çok sayıda ünlü davetli katıldı.Sözkonusu işbirliğinin kendisini çok heyacanlandırdığını söyleyen“Benim işimin büyük bir parçası güzellik. Fotoğrafta da klipte de güzellik olmazsa olmazlarımdan biri. Böyle bir kavramla iç içe yaşadığında da daha fazlasını yapmayı istemek kaçınılmaz. Ben de dünyadaki bir çok sanatçı, fotoğrafçı gibi biriktirdiğim tecrübeleri konusunda uzman bir marka olan Procsin ile paylaşıp ürüne dönüştürdüm. Yanınızda olamadığım da bile güzelliğinize ışık katabilmek için. Çok inandığım ve güvendiğim bu projede yer almaktan ve en sevdiğim markalardan biri olangibi bir mağaza zincirinde ürünlerimin yer alacak olmasından dolayı çok heyacanlıyım. Daha nice planlarımız var siz ışık sacin diye” dedi.Panax Ginseng ve Hindistan Cevizi özlerinin güçlü etkisiyle cansız ve yıpranmış saçları canlandırmaya yardımcı olur. Zenginleştirilmiş formül, saç foliküllerinizi harekete geçirir. İçerdiği bioaktif besinler ve botanikler saç kırılmalarını gidermeye, sağlıklı saç oluşumuna yardımcı olur.Yoğun formül ve mineral desteği ile saçın bakımının yapılmasına, onarılmasına ve kırıkların azaltılmasına yardımcı olur. Günlük kullanımda saçın daha parlak ve hacimli görünmesine yardımcı olurken, saçtaki elektriklenmeyi de azaltır ve kolay taranmasını sağlar. Özellikle fön öncesi kullanıldığında saçın daha rahat şekil almasına yardımcı olur ve fönün kalıcılığını olumlu etkiler. Banyo sonrası saçlarınıza uygulayabilirsiniz.Panax Ginseng ve Hindistan Cevizi ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde fön ve benzeri uygulamalar öncesinde özellikle önerilir. Saç tellerinin kırılması ve elektriklenmesinin önüne geçilmesine yardımcı olur. Uzun süreli parlaklık ve yumuşaklık sağlar. Banyo sonrası saçlarınıza uygulayabilirsiniz.Yeni saç oluşumunu hızlandırmada, saç derisini beslemede, deride kılcal kan dolaşımını arttırmada, saç dökülmesini engellemede yardımcı olur. Saçın hızlı uzaması için ihtiyaç duyduğu bioaktif besinler ve botanikler ile besleyip nemlendirerek, saçlarınıza canlılık ve parlaklık kazandırmaya yardımcı olur.Siyah sarımsak özleri ve mineral desteğiyle saçın bakımının yapılmasına, onarılmasına ve kırıkların azaltılmasına yardımcı olur. Nemli saçta krem etkisi gösterir, saçı besler ve kolay taranmasını sağlar. Banyo sonrası saçlarınıza uygulayabilirsiniz.Saç dökülmelerine karşı etkili bir çözüm olan Procsin Black Saç Serumu, Siyah Sarımsak ile birleştirilmiş özel formül sayesinde saçlara uzun süre etkili parlaklık ve yumuşak bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Banyo sonrası saçlarınıza uygulayabilirsiniz.