Türkiye Mevsimin ilk karı düştü! Büyük sevinçle karşıladılar

Mevsimin ilk karı düştü! Büyük sevinçle karşıladılar

Türkiye

Mevsimin ilk karı düştü! Büyük sevinçle karşıladılar

Denizli’nin Çal ilçesinde mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağarak kartpostallık görüntü oluşturdu.

15 Aralık 2021, Çarşamba 18:19 Son Güncelleme:
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Çal ilçesi İsabey Mahallesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı. İsabey mahallesinde ve Çökelez Dağı’nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Yağışın ardından beyaz örtü ile kaplanan mahallede kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülürken, kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştüğü ifade edildi.

DENİZLİ (İHA)

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