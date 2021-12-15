Mevsimin ilk karı düştü! Büyük sevinçle karşıladılar

Çal ilçesi İsabey Mahallesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı. İsabey mahallesinde ve Çökelez Dağı’nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Yağışın ardından beyaz örtü ile kaplanan mahallede kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülürken, kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştüğü ifade edildi.

DENİZLİ (İHA)