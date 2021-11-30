Türkiye Mevsimin ilk karı düştü! Görenler şaşkın

Mevsimin ilk karı düştü! Görenler şaşkın

Türkiye

Mevsimin ilk karı düştü! Görenler şaşkın

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

30 Kasım 2021, Salı 19:54 Son Güncelleme:
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Bölgenin Uludağ’dan sonra bin 764 metre ile en yüksek rakımına sahip dağı olan Ulus’a kar yağdı. Balıkesir in Sındırgı ilçesinde bulunan ve içerisinden endemik bitkiler barındıran Ulus Dağı karla buluştu.

İlçe merkezinde yağmur hakim olurken kar yağışı da zirvede bulunan TRT istasyonundan görüntülendi.

Kar kalınlığının artması ile birlikte vatandaşların Ulus'ta kar maceralarının başlaması bekleniyor. Sındırgı ilçe merkezinde ise yağmurlu hava hakim olurken, sıcaklık da belirli ölçüde düştü.

BALIKESİR (İHA)

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