Mevsimin ilk karı yağdı! Çanakkale'de büyük sevinç
Çanakkale'de Lapseki ilçesinin en yüksek yeri konumundaki Dumanlı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
16 Aralık 2021, Perşembe 18:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Lapseki ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Lapseki'nin en yüksek yeri olan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda gece yarısı başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu.
Dumanlı Dağı beyaza büründü. 20 santimetre kar kalınlığına ulaşan yollarda buzlanma oluştu.
Bazı vatandaşlar, kar yağışı için dağa çıktı. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları olmadığını belirtti.
Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale)- (DHA)
BUNLARI DA OKUYUN