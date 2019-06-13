Mevsimlik işçinin zaferi

Asuman Bayraktar, İzmir’in Menderes ilçesindeki bir tatil köyünde, 1995 ile 2011 yılları arasında eşiyle birlikte yaz sezonlarında kat görevlisi ve kat şefi olarak çalıştı. Eşinin emekli olmasının ardından işten ayrılan Bayraktar, 2015’in Eylül ayında avukatı aracılığıyla iş mahkemesine başvurarak 17 yıl boyunca sigortasız çalıştırıldığını, çalıştığı günlerin SGK’ya bildirilmediğini iddia ederek, bu günlerin tespit edilmesi için talepte bulundu.

HER YIL 7.5 AY

Bayraktar’ın avukatı Ahmet Çam, mahkemeye ilettiği dilekçede müvekkilinin her yılın 15 Mart ile 30 Ekim arasındaki döneminde asgari ücret karşılığında hafta sonları ve bayramlarda da çalıştırıldığını, tek gün dahi SGK kaydı yapılmadığını öne sürdü. Çam, farklı işyerlerinde ödenen primin yetmemesi nedeniyle Bayraktar’ın çalışma süresinin tespiti için hizmet tespit davası açtıklarını ifade etti.

3825 GÜN PRİM

İzmir 14. İş Mahkemesi, bilirkişi raporu ve tanık ifadelerini değerlendirerek Bayraktar’ın 15 Mart 1995 ila 20 Ekim 2011 tarihleri arasında sezon dönemlerinde 3 bin 825 gün çalıştığı, bu çalışmanın SGK’ya bildirilmediği tespit edildiğinden davanın kabulüne karar verdi. SGK avukatı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine (İstinaf) başvurarak kararın kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etti.

YARGITAY ONAYLADI

İstinaf Mahkemesi, SGK avukatının talebini reddederek, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde buldu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi de istinaf mahkemesinin kararını usul ve kanuna uygun bularak, oybirliğiyle hükmün onanmasını kararlaştırdı. Yerel mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesinin ardından işçinin sigortasız çalıştırıldığı günlerin SGK’ya bildirilmesiyle emekliliğe hak kazanan Bayraktar’a maaş da bağlandı.

'HUKUKİ MÜCADELE VERMENİZ GEREK'

Aynı işyerinde 17 yıl boyunca sigortasız çalıştırılan Nejla Bilgin de benzer süreçlerden geçerek emekli edilirken farklı tarihlerde sigortasız çalıştırılan 3 işçinin de mahkeme sürecinin devam ettiği belirtildi. Bayraktar ve Bilgin’in avukatı Ahmet Çam, Ege Bölgesi’nde özellikle tarım ve turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırma yönteminin yaygın olduğunu, sigortasız çalıştırılan işçilerin bu haklarını almak için hukuki mücadele vermeleri gerektiğini söyledi. (Posta)