Meyve suyu tesisinde skandal görüntüler! Gözaltına alındılar…

Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından olayla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye para cezası uygulandı.





Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işçiler meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin ayakkabısıyla vişneleri çiğnediği anlar yer aldı. Diğer işçilerin kasalarla getirip, daha büyük bir kasaya doldurduğu vişnelerin üzerine bir işçinin ayakkabısıyla çıktığı görüldü. Burada toplanan vişnelerin meyve suyu yapılmak üzere fabrikalara gönderildiği öğrenildi.

İNCELEME SONRASI CEZA

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müdürlük yetkilileri olayla ilgili incelemenin yapılmasının ardından işletmeye para cezası uygulandığını belirtti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

'İMHA EDİLECEK KİRAZLAR VİDEOYA YANSIMIŞTIR'

Öte yandan, olayın yaşandığı tesiste çalışan adının açıklanmasını istemeyen bir işçi, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, videoda görülenlerin imha edilecek kirazlar olduğunu ileri sürerek, şöyle dedi:

"Bahçelerde oluşan yoğun yağıştan dolayı bozulan, çatlayan, kurtlanan kirazların ağaçlara ve bahçelere zarar vermesi dolayısıyla toplanarak imha edilmektedir. Normal kullanılacak kirazlarımız normal kasalarına alınmaktadır. Biz meyve suyu üreticiliği yapmıyoruz, hal dükkanıyız. Kurtlu olanlar geldiğinde imha ediyoruz. İmha edilecek kirazlar videoya yansımıştır. Meyve suyu olacak kirazlar değildir."

DHA