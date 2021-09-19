Türkiye Meyve toplamaya giden aile gözlerine inanamadı! Ağacın altında buldular

Meyve toplamaya giden aile gözlerine inanamadı! Ağacın altında buldular

Türkiye

Meyve toplamaya giden aile gözlerine inanamadı! Ağacın altında buldular

İstanbul Büyükçekmece'de, TEM Otoyolu'nun kenarında bulunan araziye meyve toplamak için giden aile korkunç manzarayla karşılaştı. Ağacın altında el ve kolları bağlanmış halde ceset bulan aile hemen ekiplere haber verdi.

19 Eylül 2021, Pazar 11:49 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde bulunan boş arazide meydana geldi.


İddiaya göre, meyve toplamak için araziye giden aile, ağacın altında el ve ayakları bağlanmış erkek cesedi buldu.

 Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, cesedi bulan kişiyi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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