Meyve ve sebze atıkları gübreye dönüşüyor

Gebze Belediyesi, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarından çıkan sebze ve meyve atıklarının geri dönüşümünü sağlayabilmek için kompost üretim tesisi kurdu. Mevlana Kapalı Pazarı yanına kurulan tesiste atıklar kaynağından alınıp işlendiği için atık bertaraf maliyetinden aylık 10 bin lira civarında tasarruf edileceğini belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üretilen gübreyle de park ve bahçelerin ya da kamu kurumlarının gübre ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Koku ve kirlilik olmayacak

Temel hedeflerinin sıfır atık projesini olabildiğince geliştirmek olduğunu kaydeden Büyükgöz, her ay 20 tondan fazla sebze ve meyve atığını gübreye dönüştürecekleri bilgisini verdi. Tesisin koku ve kirlilik yaratmadığını da vurgulayan Başkan Büyükgöz, “İlk tesisimizi burada hayata geçirdik, bundan sonra diğer pazar alanlarımızda da veya farklı bölgelerde bu tesislerimizi çoğaltıp inşallah sıfır atık anlamında tabanımızı iyice geliştirmiş olacağız” diye konuştu.

DHA