Meyveler yarışıyor (Oyun)

MALZEMELER

2 adet elma/portakal/armut vb, 2 adet kâğıt havlu rulosu, 2 adet plastik tabak, ip, koli bandı, makas / Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

İpten 2 uzun parça kesin. Her ip parçasını plastik tabakları tutacak şekilde alttan bantlayın. İpleri ayrı ayrı rulolara sarın. Meyveleri tabaklara yerleştirin. Tabakları yan yana koyun ve aynı anda ipi ruloya sarmaya başlayarak tabakları çekin. Tabağını meyvesini düşürmeden en hızlı getiren kazanır



