Sunumunu çok seveceksiniz: Meyveli çikolata kasesi tarifi

Hem sağlıklı bir öğün olacak hem de tatlı isteğinizi karşılayacak bir tarif arıyorsanız meyveli çikolata kasesi tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için meyveli çikolata kasesi tarifi arıyor ya da meyveli çikolata kasesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Meyveli çikolata kasesi tarifinin püf noktaları için "Meyveli çikolata kasesi tarifi: Meyveli çikolata kasesi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Meyveli çikolata kasesi tarifi

Meyveli çikolata kasesi malzemeleri

Çikolata kasesi için malzemeler:

200 gram çikolata

3 adet balon

1 tatlı kaşığı sıvıyağ

Pastacı kreması:

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı tepeleme un

5 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

125 ml krema

Meyveler:

20 adet çilek

1 adet portakal

2 dilim ananas

1 adet kivi

Meyveli çikolata kasesi yapılışı

İlk olarak çikolatanızı benmari usulü erin, çikolata oranı fazla gelebilir ancak balonu batırdığınız zaman yarısını kaplaması gerekiyor. Çikolatanız eridikten sonra orta büyüklükte derin bir kaseye alın. Daha sonra bir tepsiye yağlı kağıt yerleştirin ve bir dolu yemek kaşığı çikolatayı yağlı kağıda bırakın, bu çikolata kasenizin ayakları olacak. Kase yapımı için balonun etrafına sıvıyağ sürün, bu balonun çikolatadan ayrılmasını kolaylaştıracaktır. Bu aşamadan sonra erittiğiniz çikolataya balonu batırın. Yarısı çikolata kaplı balonu, kasenin ayağı olması için ayırdığınız çikolatayla buluşturun. Balonları bu şekilde 3 saat buzdolabında bekletin. 3 saat sonunda balonun havasını bir makas yardımıyla alın ve 5 saniye bekleyin. Sakin hareketlerle balonu donmuş çikolatadan ayırın. Balonu içerisini mevsim meyveleriyle doldurup üstüne krem şanti ekleyebilirsiniz.



