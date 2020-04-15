Meyveli kek tarifi: Meyveli kek nasıl yapılır?

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Meyveli kek tarifi

Meyveli kek malzemeleri

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı erimiş tereyağı

1 su bardağı şeker

1,5-2 su bardağı un

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 paket şekerli vanilin

1 su bardağı kurutulmuş karışık meyve parçaları

Meyveli kek yapılışı

Yumurta süt, toz şeker ve tereyağını derin ve geniş bir kapta çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilin ilave edilerek karıştırılmaya devam edin. Hamuru, kek kalıbına boşaltın. Üzerine biraz meyve parçası koyarak süsleyin. 170 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin.

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