Meyveli kek tarifi: Meyveli kek nasıl yapılır?
Türk mutfağında kekin yeri ayrıdır. Hem kolay hazırlanmasıyla hem de lezzetiyle sevilen kek, meyveli kek tarifi ile başka bir lezzet kazanıyor. Siz de sevdiklerinize hazırlamak için meyveli kek tarifi arıyor ya da meyveli kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Meyveli kek tarifi, meyveli kek nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
15 Nisan 2020, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
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Kokusu ve tadı hafızalarına kazınacak meyveli kek tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için meyveli kek tarifi arıyor ya da meyveli kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Meyveli kek tarifi, meyveli kek nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Meyveli kek tarifi
Meyveli kek malzemeleri
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı erimiş tereyağı
- 1 su bardağı şeker
- 1,5-2 su bardağı un
- 2 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket şekerli vanilin
- 1 su bardağı kurutulmuş karışık meyve parçaları
Yumurta süt, toz şeker ve tereyağını derin ve geniş bir kapta çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilin ilave edilerek karıştırılmaya devam edin. Hamuru, kek kalıbına boşaltın. Üzerine biraz meyve parçası koyarak süsleyin. 170 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin.
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