Tadı oldukça hafif ve yapılması bir o kadar kolay olan meyveli tartolet tarifimizi çok beğeneceksiniz. İstediğiniz meyvelerle süsleyebilir, tatlıyı çok seven çocuklarınıza rahatlıkla yedirebilirsiniz. Aklınızdan tartolet yapmak geçiyor ve " meyveli tartolet tarifi, tartolet nasıl yapılır " düşünüyorsanız haberimize bir bakın.

Meyveli tartolet tarifi: Tartolet nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru için

- 2 su bardağı un

- 1 çay bardağı pudra şekeri

- 1 yumurta

- 1 çay kaşığı kaşığı Tozu

- 1 paket vanilya

- 150 gram tereyağı

Kreması için

- 2 buçuk su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yumurta sarısı

- 1,5 yemek kaşığı labne peyniri

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı nişasta

- 2 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı

İlk olarak hamuru yoğurup, 1 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Daha sonra hamuru yarım cm kalınlığında açıp, istediğimiz büyüklükte daireler kesip, bu daireleri cupcake kalıbımıza veya küçük kek kalıplarına yerleştiriyoruz ve tabanını çatalla deliyoruz. 180 derece önceden ısınmış fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Diğer yanda tüm malzemeleri karıştırıp çırparak kremayı hazırlıyoruz. Piştikten sonra labneyi ilave edip mikserle biraz daha çırpıyoruz. Fırından çıkardığımız tartlarımızın içini kremayla doldurup, üzerini meyvelerle süslüyoruz. Tartoletlerimiz bekleyecekse, meyvelerin üzerine hazır satılan tart jolesinden sürebilirsiniz.

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