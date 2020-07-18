Yaz meyveleriyle lezzetlenen meyveli yaş pasta tarifi

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Meyveli yaş pasta tarifi

Meyveli yaş pasta malzemeleri

4 tane yumurta

1 çay bardağı buğday nişastası

1 çay bardağı su

1 bardak toz şeker

2 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 bardak un

İstenilen meyveler

Kreması için:

1 bardak şeker

5 bardak süt

1 kaşık terayağı

1 çay bardağı nişasta

2 paket vanilin

1 çay bardağı un

Meyveli yaş pasta yapılışı

Tencereye süt, şeker,un ve nişasta koyun ve pişirin. Daha sonra içine tereyağı ve vanilinleri ekleyerek 5 dakika mikser ile çırpın. Kremayı soğumaya bırakın. Diğer bir kaba yumurtaları ve şekeri koyun ve köpürene kadar 10 dakika mikserle çırpın. Tabanına yağlı kağıt serdiğiniz kelepçeli kalıba harcı yayın. Önceden ısıttığınız fırında 150 derecede pişirin. Fırından çıkardığınız pandispanyanın üzerine nemli bez örtüp soğumaya bırakın. Çilek ve muzu doğrayın. Soğuyan pandispanyayı kalıptan çıkardıktan sonra enlemesine ikiye ayırın. İlk parçanın üzerine krema sürüp muz ve çilek dilimleri yerleştirin, sonra diğer parçasını üstüne kapatın. Kalan kremayı pastanın etrafına sürelim ve üstünü çilekler ile süsleyin. Buzdolabında dinlendirip servis edin.



