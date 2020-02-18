Meyvenin en pratik hali: Smoothie

Dimes’in sadece doğal meyvelerin püre haline getirilmesiyle hazırlanan yeni ürünü DİMES Smoothie, kahvaltı için hızlı bir alternatif arayanların, ya da leziz bir ara öğünle günün temposuna devam etmek isteyenlerin gözdesi olmaya hazır. Koyu kıvamı ile yoğun bir içim deneyimi yaşatan, meyve yiyor hissi uyandıran smoothie’nin, 250 ml cam şişelerde, iki farklı lezzet alternatifi ile sunulduğunu söyleyen Dimes Aile ve Çocuk Kategorileri Marka Müdürü Merve Keten, “Farklı meyvelerin uyumuyla oluşturduğumuz Dimes smoothie'ler, meyvelerin pozitif enerjisiyle güne taze ve renkli başlamak isteyenler, ya da gün içerisinde hızlı, pratik, vitamin dolu bir ara öğün arayanlar için lezzetli bir alternatif sunuyor” dedi. Dalından koparılmış doğal meyvelerden hazırlanan ve yoğun kıvamıyla meyve yemenin en pratik hali olan Dimes smoothie’ler, muz – çilek ve ananas – muz – hindistan cevizi olmak üzere iki farklı lezzet alternatifiyle sunuluyor.

İlgili Haberler Ortalığı sallayan lezzet: Milkshake



