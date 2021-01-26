Türkiye Mezar taşlarında karekod dönemi başladı: Vefat eden kişinin anılarına ulaşabileceksiniz

Mezar taşlarında karekod dönemi başladı: Vefat eden kişinin anılarına ulaşabileceksiniz

Türkiye

Mezar taşlarında karekod dönemi başladı: Vefat eden kişinin anılarına ulaşabileceksiniz

Karekod sistemi mezar taşlarında da yerini aldı. Akıllı telefonla tarama yaparak vefat eden kişinin özgeçmişine, videolarına, fotoğraflarına ve dua gibi yazılara ulaşabileceksiniz.

26 Ocak 2021, Salı 11:50 Son Güncelleme:
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Özellikle pandemi sürecinde kullanımı yaygınlaşan ‘karekod’ sistemi, mezar taşlarında da yerini aldı. Akıllı telefonla tarama yaparak vefat eden kişinin özgeçmişi, videosu, fotoğrafları, şiir, dua gibi yazı ve görselleri ekranda izleme kolaylığı sağlayan mezar taşındaki karekod sistemini yaptıranların sayısında son günlerde artış oldu.

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Gelişen teknoloji artık mezarlıklarda da uygulanmaya başlandı. Koronavirüs salgını sürecinde bankacılık hizmetlerinden alışverişe hayatın birçok alanında kullanımı yaygınlaşan 'karekod' sistemi, mezar taşlarında da yerini aldı.

Pandemi döneminde karekod sisteminin bilinirliğinin artmasını fırsata dönüştüren Antalya'da kabir bakım ve mezar yapımı firması sahibi Mehmet Çetin, 5 yıl önce müşterilerine sunduğu karekodlu mezar taşı hizmetini yeniden başlattı.

Siparişlere yetişemiyor

Kabir ziyaretinde teknolojinin imkanlarını kullanarak yakınlarının akıllı telefondan vefat eden kişinin güzel anılarını izleyip, yeniden hatırlamasını sağlayan 'karekodlu mezar' talebinde artış yaşandığını belirten Çetin, son günlerde siparişlere yetişemiyor.

Mezar taşına yerleştirilen karekod sistemi, cep telefonuyla tarama yapıldıktan birkaç saniye sonra vefat eden kişinin kişisel bilgilerini ekrana taşıyor. Mezarı ziyaret edenler karekod sistemiyle yakınının öz geçmişi, soyağacı, fotoğrafları, video görüntülerini kolaylıkla cep telefonundan izleyip, hatıralarını canlandırıyor.

İsteğe göre karekod sistemindeki kişisel sayfada dualar de yer alıyor. Vefat eden kişinin yakınının paylaşmak istediği bilgilere, telefonunda karekod uygulaması bulunan herkes ulaşabiliyor.

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