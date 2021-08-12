Mezardaki katil! 41 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

ABD’nin California eyaletinde dört çocuk annesi Judith Nesbitt’i 1980’de öldüren katil, yeni teknoloji sayesinde teşhis edildi. Buna göre Nesbitt, satıştaki aile tekneleri için müşteri çıktığını söyleyip evden ayrıldı. Ancak teknede başından vurulmuş ve değerli eşyaları çalınmış halde bulundu. Olay yerinden toplanan deliller içinde en güçlüsü saç telleriydi. Ama olağan şüphelilerle uyuşmadı. 2002’de Amerikan istihbarat servisi FBI’ın kurduğu genetik veritabanına bu saça ait DNA bilgileri işlendi.

TEKNOLOJİK DEVRİM

Bağımsız çalışan bir genetik test laboratuvarı, bu saç tellerine ait daha ayrıntılı DNA verilerine ulaşmayı başardı. FBI’ya iletti. Dedektifler, DNA bilgilerini soyağacı veritabanı ile eşleştirince karşılarına sürpriz bir isim çıktı. Saç örnekleri Kenneth Elwin Marks’a aitti. Oysa Marks, davada hiçbir zaman şüpheliler listesinde bile olmamıştı. 1999’da 44 yaşında ölen Marks, Nesbitt’in katili ilan edildi. Yetkililer, yeni teknoloji ile çözülen bu cinayet sonrası kapatılamayan birçok dosyanın daha aydınlatılacağını açıkladı.