Hakan Yılmaz dava sürecini şöyle anlattı: “Annem Tülay Korkmazer, 2010’da bana babamın Orhan Yılmaz değil, Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Bu insan 2007’de ölmüş. Ben onun kızlarıyla görüştüm. Böyle bir şeyi reddettiler. Ben aynı yıl babalık davası açtım. Ancak karşı taraf beni tehdit etti. Hatta aileme zarar vereceklerini söylediler. Davamdan vazgeçtim ve bana bir miktar para ödediler.”

İKİNCİ DAVA

2020’de kendisini tehdit eden kişinin öldüğünü öğrendiğini söyleyen Hakan Yılmaz, “Tehdit sona erince yeniden dava açtım. Babam olarak bildiğim Orhan Yılmaz’ın mezarı açıldı. Yapılan DNA testiyle benim gerçek babam olmadığı ortaya çıktı. Şimdi Ahmet Necati Yılmaz’ın mezarı açılacak. Eğer babam olduğu kanıtlanırsa, çocuklarımla büyük bir miras hakkından faydalanacağım” diye konuştu.

15 BİN METREKARELİK FABRİKA

Ahmet Necati Yılmaz, 1947’de önce Reisoğlu Tekstil’i kurmuş. 1991’de adının baş harflerinden oluşan ANY Tekstil ve ardından Persaş Tekstil devreye girmiş. Bursa organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikalar döşemelik kumaş üretiyor ve çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor.

"PARA ÖNEMLİ DEĞİL"

Hakan Yılmaz’ın başında dua ettiği bu mezar mahkeme kararıyla açılacak. DNA testi uyumlu çıkarsa mirastan yararlanacak olan Hakan Yılmaz "Para önemli değil. Ben çocuklarımın dedelerinin kim olduğunu öğrenmelerini istiyorum" diyor.