Tekirdağ Malkara'daki İshakça Mahallesi Mezarlığı’nın girişindeki yaklaşık 3 metre uzunluğundaki demir kapı çalındı. Hırsızlık olayı, mezarlığa gelen vatandaşlar tarafından fark edildi.

İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, hırsızlağa tepki gösterek şunları söyledi:

'GETİRİN, PARASINI VERECEĞİM'

"Ayıptır, günahtır. Bu demir kapıyı neden çalarlar ki? Kapıyı demir kazığıyla birlikte söküp çalmışlar. Biz mezarlık kapılarını köylünün parasıyla yaptırdık. Hatta çalınmasın diye menteşelerini kilitledik. Ancak kapıyı demir direğiyle söküp almışlar. Bunların ölülere saygısı yok. Böyle bir saygısızlık olmaz. 'Yazıklar olsun' diyorum. Bu insanların ne ölüye ne de diriye saygısı var. Muhtar olarak 'Karnım aç' desin, 'Param yok' desin ben vereyim. Yeter ki bunları yapmasınlar. Sabahtan beri Malkara’da kapı arıyorum. Tüm aranacak yerleri gittim, bulamadım. Çalanlara sesleniyorum: Satmadıysanız getirin, parasını vereceğim. Yeter ki kapıyı yerine getirsinler."

Mezarlık ziyaretine gelen Sunay Yılmaz da kapının çalınmasının ölülere büyük saygısızlık olduğunu belirterek, "Bunu köylü olarak şiddetle kınıyoruz. Bu bir vicdansızlıktır. Bir mezarlıktan kapı çalmak ne demek?" dedi.

Murat YAYIN/DHA