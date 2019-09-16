Mezarlık turizmi

Ekvador’un başkenti Quito’da 19’uncu yüzyılda yapılan bir mezarlık turizm merkezi haline geldi. Geceliği 26 dolarlık (150 TL) turlarda turistlerin gözleri bağlanıyor. Rehberin yönlendirmesiyle ilerliyorlar. Zaman zaman mezarda “Neden yolunu şaşırıyorsun?”, “Öldükten sonra hatırlanmak için ne yapıyorsun?” gibi sorular yankılanıyor.

Gezinin bir anında bir kız çocuğu ziyaretçinin koluna dokunuyor ve “Beni burada yalnız bırakma” diyerek ağlıyor. Ziyaretçiler ölüm korkusuyla yüzleştiklerini, rahatladıklarını söylüyor. Mezarlık gezileri, 3 yıl önce bir turizm öğrencisinin sıradışı tur projesi için hazırladığı bir kurgudan ibaretti. İlgi çeken bu konsept, ticarete dönüştürüldü.

Rehberler turistleri böyle yönlendiriyor.