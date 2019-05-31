Mezarlık ziyaretinde ölümden döndüler

Kadir Gecesi dolayısıyla yakınlarının Yeni Mezarlık içerisindeki kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar ölümden döndü. Mezarlıkta bulunan demirden yapılmış gölgelik çıkan rüzgar nedeniyle savrularak sürüklenmeye başladı.

VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sürüklenen demir gölgelik mezarları başında dua eden kişilerin üzerine düştü. Mezarlıkta can pazarı yaşandı. Mezarların arasında sağa ve sola savrulan yaralılara ilk müdahale mezarlık içerisinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında 3'ü kadın 4 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise demir doğrama makinesi ile demir gölgeliği parçalara ayırdı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA