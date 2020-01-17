Mezelerin pratik hazırlanması ve sofrada bulunan ana yemeklerin hepsine yakılması sebebiyle oldukça şık tercih ediliyor. Sizde sevdiklerinize ikram edebileceğiniz meze çeşitlerini öğrenmek istiyorsanız "meze tarifleri, pratik meze çeşitleri" haberimize göz atın.

Meze tarifleri





Çerkez tavuğu tarifi

Çerkez tavuğu malzemeleri

- 1 adet bütün tavuk

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 1/2 tatlı kaşığı tane karabiber

- 5 su bardağı su

Cevizli harcı için:

- 300 gram ceviz

- 3 diş sarımsak

- 4 dilim bayat ekmek içi

- 1,5 su bardağı tavuk suyu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 tatlı kaşığı toz kişniş

Çerkez tavuğu üzeri için:

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

- Tercihe bağlı patates cips

Çerkez tavuğu yapılışı

Tavuklar ilk olarak temizlenir ve bol suda yıkanır. Derin bir tencere içerisine alınır ve içme suyu, orta boy kuru soğan, limon suyu ve tane karabiber eklendikten sonra orta ateşte pişirilir. Yumuşayana kadar pişen tavuğu geniş bir tabağa alırız. Kemik ve derilerini ayıkladığınız tavuğu, ince ince uzun parçalar halinde didikleriz. Arzuya göre macun kıvamına gelmesi için mutfak robotundan geçirin. Cevizli harcı hazırlamak için sarımsaklar incecik kıyılır ve tuz ilave edilip sarımsaklar dövülür. Ayıklanmış ceviz içleri eklenip dövme işlemine devam edilir. Ufalanmış bayat ekmek içlerini azar azar eklenen tavuk suyuyla yumuşattıktan sonra cevizli karışıma katılır. Toz kişnişi eklenir, tüm malzemeyi koyu bir akışkanlık elde edene kadar karıştırılır. Tel tel ditilmiş tavuk etleriyle harmanladığınız cevizli karışımı servis tabağına alınız. İsteğe bağlı zeytinyağın da pul biberi yakıp üzerine dökebilirsiniz.





Fava tarifi

Fava malzemeleri

- 1,5 su bardağı kuru bakla

- 4 su bardağı sıcak su

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

Fava yapılışı

Kuru soğanı iri olarak doğrayın. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru soğanı hafif bir renk alana kadar kavurun. Sıcak suyu tencereye aktarın. Uzun süre suda beklettiğiniz kuru bakla, toz şeker, tuz ve portakal suyunu ekleyin. Baklalar yumuşayana kadar ortalama 45 dakika orta ateşte kaynatın. Blenderla püre haline getirin. Ilıdıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine bol miktarda zeytinyağı gezdirin. İsteye bağlı dereotu ile süsleyebilirsiniz.





Haydari tarifi

Haydari malzemeleri

- 500 gram süzme yoğurt

- 50 gram beyaz peynir

- 2 diş sarımsak

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

- 1/2 çay kaşığı tuz

Haydari yapılışı

Süzme yoğurdu bir kaba alın. Beyaz peyniri iyice ezdikten sonra karıştırma kabına aktarın. Sarımsağı küçük parçaları ayırıp üzerine tuzu ekleyip dövün ve yoğurdun olduğu kaba aktarın. Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kavurun. Daha sonra naneyi ekleyip ocaktan alın. Bütün malzemeleri karıştırın ve çırpıcıya iyice çırpıp servis tabağına alın.Soğuk servis edin.





Humus tarifi

Humus malzemeleri

- 400 gram Konserve Nohut

- 2 yemek kaşığı Tahin

- 3 diş Sarımsak

- 5-6 yemek kaşığı Zeytinyağı

- 1 Limonun Suyu

- Kırmızı Biber

- Kimyon

- Kişniş

- Tuz, Karabiber

Humus yapılışı

Nohuttan bir yemek kaşığı ayırın. Kişniş hariç kalan bütün malzemeyi rondodan geçirin. Eğer kıvamı koyu gelirse biraz su ekleyerek açabilirsiniz. Hazırladığınız humusu, kişniş ve 1 yemek kaşığı nohut ile süsleyin.





Havuç tarator tarifi

Havuç tarator malzemeleri

- 6 adet soyulmuş rendelenmiş havuç

- 3 diş sarımsak

- 1,5 su bardağı yoğurt

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

Havuç tarator yapılışı

Rendelenmiş havuçları bir tencereye alıp üzerine sıvı yağ dökülür. Yumuşayana kadar kısık ateşte kavrulur. Suyunu salıp tekrar çekmeye başlayan havuçların içine ince doğranmış sarımsaklar eklenir. 4 - 5 dakika daha kavrulan havuç ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Yoğurtun içerisine tuz eklenerek iyice çırpılır. Soğuyan havuçla yoğurt karıştırılır servis etmeye hazırdır.

İpucu

Sarımsak arzuya göre yoğurda eklenebilir. Kokusu ve tadı daha yoğun olacaktır. Arzuya göre içerisine çekilmiş ceviz koyulabilir.





Dereotlu kabak tarator tarifi

Dereotlu kabak tarator malzemeleri

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 adet orta boy kabak

- Yarım demek dereotu

- 2 diş sarımsak

- 300 gram süzme yoğurt

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

Dereotlu kabak tarator yapılışı

Kabaklar yıkanıp, soyulup rendelenir. Bir tencere de yağı kızdırın. Kızan yağın içerisine kabakları koyun. 5 dakika içerisinde kabağın acı kokusu çıkacak. Acı kokusu çıktıktan sonra ocağı kapatın kabakları soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta sarımsağı iyice ezin lapa haline gelsin. Üzerine yoğurdu ekleyin. Dereotunu iyice yıkayıp ince ince doğrayın ve sarımsaklı yoğurtun üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyerek yoğurdu iyice karıştırın. Soğuyan kabakları da yoğurtlu karışıma ekleyerek servis edilmeye hazır hale getirin.

İpucu

Bütün malzemeler birleştikten sonra servis aşamasında üzerine hafif yağda pul biber ekleyip servis edebilirsiniz.





Nâr ekşili kaşık salata tarifi

Nar ekşili kaşık salata malzemeleri

- 3 adet domates (soyulmuş ve sadece etli kısımları küçük küpler halinde)

- 1 adet salatalık (ince kıyılmış)

- 3 adet sivri biber (ince kıyılmış)

- 1 avuç maydanoz (ince kıyılmış)

- 1 avuç ceviz (ince kıyılmış)

Sosu için:

- 1 kaşık nar ekşisi

- 1 kaşık sirke

- 1 kaşık limon suyu

- 1 fincan zeytinyağı

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı pul biber

- Tuz, karabiber

Nâr ekşili kaşık salata malzemeleri

Salata malzemelerini ince ince kıyıp salata kaderinde birleştirin. Sos malzemelerini kaşarlı bir kapta birleştirip iyice çalkalayın. Salata malzemelerinin üzerine dökün.

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