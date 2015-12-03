Mezolift nedir?

Dr. Hüseyin Tırman

Ciltteki kırışıklık ve lekelere karşı savaşan mezolift, doğal olmasıyla diğerlerinden ayrılır.Bu yöntemle yüz, boyun, dekolte ve özellikle el bölgesinde oluşan yaşlanma etkilerinin giderilmesinin yanı sıra sigara ve alkolden zarar gören cildin yeniden yapılanması sağlanır. Öncelikle orta yaş ve üstündekilerde, sigara kullanımlarında, güneşin zararlı etkilerine maruz kalmış, yıpranmış ve bakımsız ciltlerde, beslenmesine dikkat etmeyenlerde ve kuruma, esneme gibi şikayeti olan kişilerde iyileştirici etkisi oldukça fazladır. Fakat sağlık ve estetikte olduğu gibi ciltte yıpranma etkileri henüz başlamadan, kırışıklık ve çizgiler henüz oluşmadan düzenli olarak mezolift yaptırmak, cildin olduğundan daha genç, canlı ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Nasıl bir yöntem izleniyor?

Tedavinin ilk aşamasında, profesyonel bir cilt temizliğinin ardından yüzeye sürülen bir krem ile lokal anestezi yapır. İkinci aşamada, alerjik etkisi olmayan doğal sentez maddeler deriye enjekte edilir. Cilde enjekte edilen A vitamininin peeling etkisi nedeniyle ciltte oluşan güneş lekelerinin de rengi açılır. Özellikle 30 yaş ve üzeri kişilerde yaşlanma belirtilerinin önemli ölçüde gerilemesini sağlayan Mezolift tedavisinde, ortalama 4-8 seans uygulama yeterli oluyor ve bu işlemin her yıl sonbahar aylarında kür halinde uygulanması önerilir. İlk üç seansın 10 gün arayla uygulanması ve etkinin kısa sürede kendini göstermesi için genellikle iki ayda bir tek uygulama yapılması önerilir.