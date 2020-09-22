Mezoterapi nedir? Hangi durumlarda uygulanır?

Mezoterapi; vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin, homeopatik ilaçların, karışımlar halinde, mikro enjeksiyon tekniği ile cildin orta tabakasına enjekte edilmesi yöntemidir. Latince mezo (orta) ve terapi(tedavi) kelimelerinden meydana gelmiş olup orta deri tedavisi anlamındadır. Ağızdan ya da kas veya damar içine yapılan enjeksiyonlar yoluyla alınan ilaçların aldığınız miktarlarının tümü her zaman ilgili hedef organa kadar ulaşamamaktadır.

Çünkü ilaçların emilimi sırasında bir kısmı emilmeden parçalanarak atılmaktadır. Bu yüzden alınan ilacın etkisi sınırlı kalmaktadır. Ayrıca sistemik yolla alınan ilaçlar kan yoluyla tüm vücuda yayılabildiği için hastalıkla ilgisi olmayan ancak o ilaçtan etkilenebilen diğer organ ya da dokularımızı da etkileyecektir ve istenmeyen yan etkileri oluşabilecektir.

Mezoterapide ise küçük miktarlarda yapılan mikro enjeksiyonlarla ilaçlar direkt olarak problemli bölgeye verilir. Sistemik bir yan etkiye neden olmaksızın problem çözülür. Bu yolla tedaviden maksimum fayda sağlanmaktadır.

Özellikle anti aging için yapılan mezoterapiler yani gençleştirme ve yaş almama önlemi için yapılan mezoterapiler kombin halinde uygulanmaktadır. Yani sorunlu olan tüm alanlara belli bir orantı planlanarak uygulanır. Bu şekilde daha dengeli bir görünüm elde edilir. Çünkü tek bir alana yapılan mezoterapi işleminden sonra mezoterapi yapılmayan bölge daha yaşlı görünür ve göze batar. Anti aging tam ve çok yönlü olmalıdır. İşte uygulama yapılan bölgeler:

Yüz ( alın, yanaklar, çene .. )

Boyun, gıdı

Dekolte

Eller

Kol

Bacak

Göbek, karın

Saç derisi

Söz konusu işlem, ilacın deri altına enjekte edilmesi işlemi olduğu için uygulanmasında sakınca bulunan bazı kişiler var. Bu kişiler şunlar:

Hamilelik

Emzirme

İlaç tedavisi görme

Akne ve sivilce için tedavi görme

Ağır hastalıklar için tedavi görme

Deride enfeksiyon ve alerjik problemler yaşama





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