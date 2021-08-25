Mezun olamayan DGS'lilere 'Şartlı kayıt'
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2021) kayıt tarihlerinde önlisans programından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanıdı.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Kayıt tarihinden sonra ‘stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavını başararak mezuniyet hakkı elde eden’ önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri gerekiyor. Öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecek.