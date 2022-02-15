Mezuniyet balosunda bir öğrenciyle 'uygunsuz şekilde' dans ettikten sonra otel odasında cinsel ilişkiye giren beden eğitimi öğretmeni Melissa Tweedie hakkında karar verildi. Haziran 2017'de 23 yaşında olan Melissa Tweedie, Glasgow'daki mezuniyet balosunda 18 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girmişti. Öğrenci, İskoçya Genel Öğretim Konseyi'ne (GTCS) şimdi 27 yaşındaki Tweedie'nin olayla ilgili olarak soruşturulmasına 'üzüldüğünü' söyledi. Ancak öğrenci verdiği ifadesinde, otel odasına inmeden ve cinsel ilişkiye girmeden önce Tweedie'yi öptüğünü itiraf etti.

Öğrenci olay öncesinde Tweedie ile üç ya da dört bira, bir şişe şarap, biraz rom içtiğini anlattı. Öğrenci, şu anda Dubai'de yaşayan ve yoga öğretmeni olarak çalışan Tweedie'nin ertesi gün sabah 8 civarında otelden ayrıldığını söyledi.

'ORAYA NASIL GELDİĞİNİ BİLMİYORUM'

Duruşmada konuşan Öğrenci A şu ifadeleri kullanmıştı:

Balodan önce hiç konuşmamıştık. Tweedie masamızda oturuyordu ve içmiyordu, ben içiyordum. Tweedie'yi otele davet etmedim. Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum."

Öğrenci A, Premier Inn'de dokuz öğrenci ve Tweedie'yi bulduğu bir otel odasına girdiğini söyledi. Odaya gelen gürültü şikayetinden sonra, Öğrenci A şunları söyledi:

Odada sadece ben ve Tweedie kalmıştık. Öpüştük, kimse başlatmadı. Aşağıya indik ve benim odamda cinsel ilişkiye girdik. Gece orada kaldı ve ikimiz de sekizde ayrıldık. Tweedie için gerçekten üzülüyorum. Benim gözümde bir öğrenci etkinliği değildi. Benim gözümde bu sadece iki tarafı ilgilendiren bir konuydu. Bu herhangi bir tarafın gündeme getirdiği bir konu değildi. Olanlarla ilgili duygularımı ne zaman dile getireceğim? Benim gözümde bu, gündeme getirmek istediğim bir konu değildi. İnsanların benim adına gündeme getirmek istediği bir konuydu. Bana bu konuda ne hissettiğim sorulmadı.

Gleniffer Lisesi Başkan Yardımcısı Heather Prentice, mahkemeye, öğretmenin 'kıyafeti' nedeniyle endişeleri olduğunu belirtmiş ve “Kıyafetin oldukça açık, kısa ve düşük kesim olduğunu hatırlıyorum. Gece dışarı çıkacakmış gibi görünüyordu." demişti.

KARAR VERİLDİ

İskoçya Genel Öğretim Konseyi (GTCS), davranışlarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Melissa Tweedie'yi öğretim sicilinden çıkarmaya karar verdi.

GTCS, panele sunulan kanıtların yeterince somut olmadığını belirtti ancak Tweedie'nin davranışının, bir öğretmenden beklenen standardın önemli ölçüde altında kaldığını tespit ettikten sonra uzaklaştırma emri çıkardı.

Mahkeme heyeti adına konuşan Arthur Stewart şunları söyledi:

Heyet, öğretmenin standartların önemli ölçüde altına düştüğü ve bu nedenle mesleğe uygun olmadığı görüşündedir. Bayan Tweedie'nin öğretmeye uygun olmadığı tespit edildiğinden, kendisi Genel Öğretim Konseyi'nden çıkarılmalı.

Sunum Görevlisi Gary Burton, heyetin yeniden başvurabilmesi için en fazla iki yıl beklemesini tavsiye etti.

Memur Burton şöyle devam etti:

Bayan Tweedie, öğrenciyi öptüğü sırada sorumluluklarının farkında olmalıydı. Öğretmenin yaptıklarından sınırlı seviyede pişmanlık duyduğu tespit edildi.





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