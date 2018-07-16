Mezuniyet törenine torunuyla katıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ) yaklaşık 3 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. NÖHÜ 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni, üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlendi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, törende, öğrenciler ve aileleri için heyecan dolu bir günün yaşandığını söyledi.

Öğrencilerin kendilerini yenilediği ve değerlere sahip çıktığı sürece her işte başarılı olacağına inandığını anlatanYılmaz Şimşek, "Sizler, hain darbe girişiminin seyrini dolayısıyla Türkiye'nin kaderini değiştirmiş Niğde'mizin gururu, kahramanımız Ömer Halisdemir'in adını taşıyan bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Ben inanıyorum ki hayatınız boyunca bu gururu hep taşıyacaksınız. Başarılarınızla hem bizlerin hem de ailelerinizin gurur kaynağı olacaksınız" dedi.

Üniversite Rektörü Prof.Dr. Muhsin Kar ise öğrencilerin eğitim hayatlarının zorlu bir aşamasını daha başarıyla tamamladığını söyledi. Öğrenim süresince dinamik bir akademik kadro ve çağdaş bir müfredatla öğrencilerin nitelikli şekilde mezun olabilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Prof. Dr. Muhsin Kar, "Devletimizin sağladığı imkanlar dahilinde bu konuda da büyük ölçüde başarılı olduğunuzu düşünüyorum. Karşınıza çıkacak engellerin üstesinden gelirken aldığınız eğitimin faydasını gördüğünüzde bu durumu daha iyi değerlendireceğinize inanıyorum" diye konuştu.

ÇALIŞTIM, ÇABALADIM'

Elektrik ve enerji bölümününden mezun olan 48 yaşındaki Ahmet Turgut da mezuniyet törenine üç yaşındaki torunu Elif Su Polat ile katıldı. Mezuniyetin gurur verici olduğunu anlatan Ahmet Turgut, "Bu bölüme girebilmek için iki yıl çalıştım, kazandım. Çok şükür okudum ve bu mutlu güne nail oldum. Okumak yıllardan beri idealimdi. Endüstri meslek lisesi elektrik bölümü mezunuyum. Bu mesleğin tacı olan üniversite diplomasını almak istedim. Çalıştım, çabaladım bu günlere geldim" dedi.











